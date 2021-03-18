ميادة بسيليس تخسر المعركة أمام السرطان

المواطن - متابعة

توفيت المطربة السورية الكبيرة ميادة بسيليس، مساء الأربعاء عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد أسابيع من تأكيد زوجها الموسيقار سمير كويفاتي خبر إصابتها بالسرطان.

تردي حالتها الصحية قبل الوفاة:

وجاء خبر وفاة الفنانة ميادة بسيليس بعد ساعات قليلة من خروج زوجها في تصريح إعلامي، مشيرًا إلى أن وضع زوجته الصحي مستقر، طالبًا الدعاء لها.

وكانت قد ترددت في الفترة الأخيرة، أخبار عن معاناة المغنية السورية من وضع صحي خطير، من دون الإعلان عن أسباب تلك الحالة. وتم الإعلان عن إصابة الفنانة بمرض السرطان بعد نحو أسبوع من إعلانها عن وفاة والدها بعبارات مؤثرة على صفحاتها على السوشال ميديا.

مغردون يودعون ميادة بسيليس:

وأثار خبر وفاة الفنانة السورية الكبير حالة من الحزن بين متابعيها على مواقع التواصل، وودعوها بتغريدات مؤثرة، ومنها تغريدة رابية زيات التي كتبت: “ارتفعت نجمة إلى السماء، #ميادة_بسيليس الفنانة الحلبيّة الراقية، الملائكية الصوت والحضور، وداعًا”، وبكلمات حزن مؤثرة كتبت مها المصري: “خسارة كبيرة للفن السوري وفاة الفنانة الكبيرة #ميادة_بسيليس لروحها الرحمة والسلام.. ولذويها ومحبيها الصبر”.

وفي تغريدة أخرى كتبت يارا صبري: وتتوالى الخسارات.. ميادة بسيليس الرقيقة في ذمة الله.. عزائي لكل السوريين والأهل والمحبين والأصدقاء”.

وقالت رويدا عطية: “ما بعرف شو أحكي معك وكنت ناطرتك ترجعي أقوى، ونسمع أغاني بتشبهنا وبتشبه أيامنا اللي راحت وما بظن ترجع، بس غلبك هالمرض وغلبنا. الله معك يا غاليتي.. الله يصبر عيلتك وكل محبينك، البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مابعرف شو احكي معك وكنت ناطرتك ترجعي اقوى،ونسمع اغاني بتشبهنا وبتشبه ايامنا اللي راحت وما بظن ترجع،بس غلبك هالمرض وغلبنا.الله معك يا غاليتي💔 #مياده_بسيليس

الله يصبر عيلتك وكل محبينك،البقاء لله💔 إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/fohtGmD2pc — Rouwaida Attieh رويدا عطية (@attieh_rouwaida) March 17, 2021

ميادة بسيليس في سطور:

وولدت المطربة السورية ميادة بسيليس عام 1967 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب، وصدر لها 14 ألبوم بداية من العام 1986.

وكانت أول ألبوماتها “يا قاتلي بالهجر” وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم، وتُعد أغنيتها “كذبك حلو” التي حازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999 بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة.

وقامت ميادة أيضًا خلال مسيرتها الفنية بغناء العديد من الشارات لمسلسلات كبيرة مثل: “إخوة التراب” و”أيام الغضب”، وكانت آخر شارة سجلتها كانت لمسلسل “حارس القدس” الذي عرض العام الماضي.

كما أحيت الفنانة ميادة الكبيرة بسيليس الكثير من الحفلات في مختلف المحافل من أبرزها حفل في مجمع “قصر الفنون الجميلة” في سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة، وحفلتاها في دار الأوبرا في مدريد وفي دار الأوبرا المصرية عام 1998.

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