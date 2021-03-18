ميزة جديدة من مايكروسوفت تجعل حاسوبك منصة ألعاب

المواطن- متابعة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة مايكروسوفت الأمريكية تختبر ميزة جديدة، ستتمكن من تحويل أي حاسوب شخصي أو محمول إلى منصة ألعاب متكاملة.

أبرز تقنيات xbox إلى ويندوز 10

وبحسب موقع Engadgets التكنولوجي، فإن تلك الميزة الجديدة التي تختبرها مايكروسوفت، ستجلب أحد أبرز تقنيات منصة الألعاب xbox إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل Windows 10.

ميزة Auto HDR من مايكروسوفت

وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت تنوي أن تزوّد الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل ويندوز بميزة Auto HDR الموجودة في منصات إكس بوكس.

وستتمكّن تلك الميزة على ويندوز من تحسين المشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسيب الشخصية والمحمولة، كما ستضيف تقنية الـ Auto HDR إلى الألعاب على ويندوز الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع، ولكنه سيحتاج لشاشة متوافقة مع تلك التقنيات الفائقة والتي يمكنها تشغيل الصور بتقنيات HD.

وإلى جانب ميزة Auto HDR، يتضمن أحدث إصدار تجريبي من ويندوز 10 أيضًا تحسينات على Virtual Desktops، وتحديث تخطيط File Explorer، وحتى بعض التغييرات على التطبيقات المضمنة، مثل Notepad، كما سيتضمن قريبًا خلفيات مخصصة لكل سطح مكتب افتراضي، مع إمكانية إعادة ترتيب أسطح المكتب بسهولة.

وتقوم عملاقة البرمجيات أيضًا بتحديث التطبيقات التي تجمعها مع ويندوز 10، لتشمل Windows Terminal و Power Automate Desktop.

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