ميسي يتألق مع Barcelona برقمين تاريخيين

المواطن - مروة نبيل

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت مع Barcelona ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستمر في تحطيم الأرقام القياسية مع البارشا.

ميسي يخطف الأنظار مع Barcelona:

ووصل ميسي إلى 467 هدفًا مع Barcelona في الدوري الإسباني الممتاز، بعدما سجل هدفين بالأمس في مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، والتي شهدت تألقه بشكل لافت.

وعادل ميسي الرقم التاريخي لعدد الأهداف التي سجلها أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه مع فريق سانتوس، وأصبح النجم الأرجنتيني قادرًا على تجاوزه خلال المباريات المقبلة، وذلك وفقًا لموقع النادي الإسباني الرسمي.

وأصبح ميسي هداف الدوريات الأوروبي الخمس الكبرى، حيث لم ينجح أي لاعب آخر في إحراز أهدافًا أكثر منه في بطولة دوري واحد، ويتفوق النجم الأرجنتيني على جيمي جريفز “إنجلترا- 357 هدفًا”، جيرد مولر “ألمانيا- 365 هدفًا”، سيلفيو بيولا “إيطاليا- 274 هدفًا” وديليو أونيس “فرنسا- 299 هدفًا”.

البارشا يكتسح سوسيداد بسداسية:

ولعب ريال سوسيداد ضد برشلونة بالأمس على ملعب “أنويتا”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز كبير بسداسية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع Barcelona رصيده إلى 62 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 45 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.

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