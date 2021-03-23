ميلويفيتش يمنح الأهلي مهلة 3 أيام

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أزمة بين مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش والإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة.

ميلويفيتش قد يفسخ عقده

ومنح ميلويفيتش إدارة النادي الأهلي مهلة لمدة 3 أيام قبل فسخ عقده من طرف واحد بشكل رسمي، حيث أرسل خطاب إنذار بفسخ عقده في بداية مارس الجاري، نظرًا لعدم تسلُّمه رواتبه الشهرية المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر.

وتواصلت إدارة النادي الأهلي مع المدرب الصربي ميلويفيتش، أمس الأول، أملًا في الوصول إلى تسوية مالية معه، إلا أن محاولاتها معه باءت بالفشل، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ومن المنتظر أن يستمر المدير الفني الصربي في كافة الأمور القانونية الخاصة بفسخ العقد، ثم إرسال رسالة عبر بريد رسمي، وذلك في حال لم يتوصَّل إلى اتفاق مع مجلس الإدارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وجاء قرار ميلويفيتش بتقديم إنذار بفسخ العقد ردًّا على الإدارة الأهلاوية، التي طالبته بالرحيل بشكل مجاني عن الفريق الأول، خلال اجتماع مع المدير التنفيذي للفريق، نايف القاضي، قبل مواجهة النصر.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

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