نائب قائد القوات الجوية يقف على استعدادات المشاركة في التمرين السعودي اليوناني

المواطن - الرياض

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وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي اليوم بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك ( ٢٠٢١م)، والذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (ف – ١٥ سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

استعدادات:

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

كما تم الالتقاء بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكدًا على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

صقل مهارات:

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري على أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لما لها الأثر البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومسانده وأضاف أن القوات الجوية تملك من الخبرات الجوية ما يؤهلها بان تكون في مصاف الدول العظمى.

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