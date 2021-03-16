نادي الاتحاد في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

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تعرض نادي الاتحاد لانتقادات بعد خسارته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وتوديعه لمنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد ضد الفتح:

وانتهت، منذ قليل، الأشواط الإضافية في مباراة الاتحاد ضد الفتح، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ثنائية في الشوط الإضافي الثاني عن طريق مراد باتنا ومحمد مجرشي، قبل أن يحرز أحمد حجازي هدفًا برأسية رائعة قبل نهاية المباراة مباشرة.

انتقادات لمستوى نادي الاتحاد:

وعلق الإعلامي محمد البكيري على مستوى نادي الاتحاد قائلًا: “خروج اتحادي مؤسف مستوى ونتيجة من كأس الملك الذي كان أحد مستهدفات الفريق منذ بداية الموسم، بين سوء دبره مدرب وإفلاس بعض اللاعبين كرويا.. تخبيص، ومن جهة (العك) التحكيمي. لكنه ليس شماعة”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي عادل عصام الدين: “أسوأ مباراة لنادي الاتحاد، والفتح يرأف بحال النمور !!!.. لا تنظيم ، ولا حماس ، ولا رغبة للعب !، والفتح يتألق ويستعرض في كل الأشواط، والاتحاد يتفرج !.. لماذا سقط الاتحاد بهذا الشكل وعجز عن مجاراة الفتح؟!”.

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