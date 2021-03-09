ناشر المواطن يكتب : الهدف الجديد لغزو العقل السعودي.. أنت مهزوم في حرب اليمن

المواطن - الرياض

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يتعرض العقل الجمعي السعودي منذ عقود لعملية غزو إعلامي مكثف يضعنا دائمًا في موقف الدفاع أو التبرير أو محاولات حثيثة للإقناع بأننا لسنا بذلك السوء، وأصبحت الآلة الإعلامية للمشروع السعودي في المنطقة في حالة دفاع دائم عن الدولة التي كان يصفها ياسر عرفات لنبيل عمرو مستشاره الجدار الأسمنتي التي تصطدم فيه كل مشاريع التخريب، والمضحك المبكي أننا في موضوع قضية فلسطين التي وصفنا قائدها بهذا الوصف بذلنا أكثر بكثير مما نستطيع لكننا نقاوم جاهدًا لكي نخرج من خانة الخيانة والعمالة في عيون الكثيرين من العرب لنكون ((كويسين)).

تفّه هذا الغزو الإعلامي المركز جميع الإنجازات التنموية التي حققتها السعودية في كل هذه الفوضى وموجات الاضطراب في هذه المنطقة خلال ستين سنة، وأرجعوا كل ذلك للنفط، وكأن النفط الذي خرج في السعودية واستغلته للاستقرار والتنمية لم يخرج مثله في إيران والعراق وليبيا وفنزويلا التي تدمرت بسبب سوء الإدارة السياسية وتوقفت فيها التنمية!!

هذا الغزو الإعلامي توحش مؤخرًا؛ لأن السعودية في عهدها الجديد لم ترضَ فقط أنها لم تتأثر بفوضى الربيع العربي، بل تجرأت وقامت بشيئين غاية في الضخامة؛ أولها أنها تصدت للمد الإيراني بالقوة العسكرية، وثانيهما أنها أطلقت مشروعًا حضاريًّا في منطقة مخطط لها الفوضى وفي منطقة هي عماد لعبة الأمم.

اليوم بدأ الهجوم الإعلامي المهول على قائد هذا المشروع ولي العهد وعلى عاصفة الحزم ليقتنع السعوديون أنهم هزموا في اليمن.. وهذا عين الكذب وغزو للعقل؛ فليس هناك دولة كبرى أو صغرى في تاريخ المنطقة خاضت حربًا ضد ميليشيا متاخمة لحدودها وسحقتها، بل إن السعودية في حربها ضد الحوثيين خفضت سقف مشروعهم من الدولة الحوثية الموالية لإيران إلى فصيل يستجدي أي مشاركة سياسية.

وبينما شهد التاريخ السياسي للمنطقة حروبًا هزم قادتها هزيمة قاسية وخسروا من أراضيهم الوطنية، لكن إعلامهم حولها بحرفية إلى انتصارات، واخترع لها مصطلحات مثل النكسة وأم المعارك والانتصار بالصمود، نجاهد نحن لنواجه هذا السيل الإعلامي المعادي الذي يريد أن يرسخ أننا مهزومون.

وكما قال آل جور في كتابه الشهير غزو العقل: إن تكرار الدعاية السلبية تجعل العقل الباطني يقتنع بسوء المنتج.. عاصفة الحزم ليست النكسة أو أم المعارك.. فلولاها لأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كامل اليمن.. ولن يرضى عنك عبدالباري ومن على شاكلته، ولا نيويورك تايمز حتى يروا الفوضى التي تدب في كل مكان ترتع في بلادنا.. نحن مستهدفون وتحت الضوء والمرقب العالي هبوبه عنيفة.

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