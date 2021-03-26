نايف القاضي يكشف للاعبي الأهلي مدربهم الجديد ويُفجر مفاجأة حول عنبر

المواطن - محمد سمعه

كشف نايف القاضي، المدير التنفيذي بـ الأهلي، للاعبي الفريق الكروي الأول بالراقي، مدربهم الجديد وذلك بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش أول أمس الأربعاء.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” أن القاضي أخبر لاعبي الراقي خلال اجتماع عُقد اليوم الجمعة أن الفرنسي فيصل قورمي سيكون مدربًا لهم حتى نهاية الموسم الحالي، ثم التعاقد مع مدرب جديد بدءًا من الموسم الجديد.

على لاعبي الأهلي عدم الاهتمام بأخبار تعيين عنبر !

وأضاف وليد سعيد أن نايف القاضي فجر مفاجأة للاعبي الراقي بشأن حقيقة تعيين المدرب يوسف عنبر مدربًا للفريق حيث طالبهم بـ عدم الالتفات للأخبار المغلوطة التي ترددت بـ الأيام الأخيرة بخصوص التعاقد مع المدرب يوسف عنبر.

وقبل ذلك كان الإعلامي مشعل العتيبي قال إن المدرب قورمي ليس لديه شهادة البرو في التدريب، التي تسمح له بتدريب الفريق الأول في أي نادٍ، مما يعني أنه لن يقود الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بالمباريات المتبقية من الموسم الحالي.

الأهلي يسقط أمام الفتح برباعية:

وكان الراقي، خسر برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

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