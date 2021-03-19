نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 8 مباريات الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2021، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

ولعب دينامو زغرب ضد توتنهام هوتسبير، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكرواتي لمفاجأة كبيرة، وفاز بثلاثية دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من الدوري الأوروبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفاز روما على شاختار دونيتسك بهدفين مقابل هدف، سجلهما بورخا مايورال عند الدقيقتين 49 و72، فيما أحرز جونيور موراس هدف فريقه الوحيد، ليتأهل الفريق الإيطالي، وفاز أوليمبياكوس على آرسنال بهدف نظيف، ولكن الجانرز خطف بطاقة التأهل.

وتغلب مولده النرويجي على غرناطة بهدفين مقابل هدف، سجلهما خيسوس فاييخو بالخطأ في مرماه وإيريك هيستاد، وأحرز روبرتو سولدادو هدف فريقه الوحيد، وتأهل الفريق الإسباني، وتغلب أياكس أمستردام على يانج بويز بثنائية نظيفة، وصعد إلى الدور التالي.

وتغلب فياريال على دينامو كييف بثنائية جيرارد مورينو، ونجح في التأهل إلى الدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي، وفاز سلافيا براج على جلاسيكو رينجرز بهدفين دون رد، ليخطف بطاقة التأهل.

ميلان ضد مانشستر يونايتد

وفي أبرز مواجهات الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، لعب ميلان ضد مانشستر يونايتد على ملعب “سان سيرو”، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دون رد سجله الفرنسي بول بوغبا.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور التالي بنتيجة 2/1 بمجموع المباراتين، حيث تعادل ضد ميلان في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما.

شارك الخبر







شارك الخبر