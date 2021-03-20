نتيجة مباراة الفتح ستحسم مصير مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ستحسم نتيجة مباراة الفتح، غدًا مصير المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لـ الأهلي، سواء نجح بالفوز أو بالتعادل أو خسر اللقاء.

الراقي عانى في آخر 4 جولات:

ويُعاني الراقي بالفترة الأخيرة، من النتائج السلبية، حيث خسر آخر 4 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 35 نقطة بالمركز الخامس في جدول الترتيب.

وقد يُوجه مجلس إدارة الراقي، الشكر للمدرب فلادان ويقيله قبل نهاية الدوري بست جولات، خاصة أن جمهور الراقي لن يتحمل أي خسارة جديدة للفريق بالدوري، من أجل البقاء بالمربع الذهبي والمنافسة على مقعد آسيوي.

معتز هوساوي يشارك في تدريبات الأهلي:

وفي وقت سابق، تلقى الراقي خبرًا سارًّا بعودة أحد لاعبيه للتدريبات الجماعية، وذلك قبل مواجهة نادي الفتح بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر”: إن معتز هوساوي شارك في التدريبات الجماعية وسيغادر مع الفريق لمواجهة نادي الفتح.

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