نجاح أول عملية زراعة قوقعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لفتاة في العقد الثاني من العمر، كانت تعاني من ضعف السمع بالأذنين لعدة سنوات؛ بسبب مرض مناعي اثر على السمع لديها.

متى تتم زراعة قوقعة للمريض؟

وأكدت صحة تبوك بعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة التي أجريت لها وبعد مناقشة الحالة وعدم الاستفادة من استخدام السماعات الطبية، أجمع الفريق الطبي على ضرورة إجراء عملية لزراعة القوقعة وتكللت بالنجاح بحمد لله، وأصبحت بحالة صحية جيدة مع قدرتها على السمع وممارسة حياتها ولله الحمد.

طريقة إجراء العملية:

وأوضحت صحة تبوك أن زراعة القوقعة تم باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات التقنية المتطورة، وذلك بوجود كفاءات بشرية مؤهلة على أعلى المعايير الطبية المهنية، حيث أشرف على إجراء العملية استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة بمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور سعد العنزي.

وأشارت صحة تبوك إلى أن زراعة القوقعة تتم للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الحسي العصبي والذين لا يستفيدون من استخدام أجهزة السمع الاعتيادية.

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