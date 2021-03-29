نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف الحركة الملاحية

المواطن - متابعة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، “إيفر غيفن”.

وأفاد التلفزيون المصري بأن السفينة “إيفر غيفن” تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة، بعد إعادة تعويمها.

السفينة في منتصف القناة:

وأظهرت خدمة لتتبع السفن، “إيفر غيفن” في منتصف القناة.

وقال مستشار الرئيس المصري لهيئة قناة السويس والموانئ مهاب مميش، إن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، وأكد أن القناة الآن مفتوحة تماماً ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

وبحسب مميش فإن السفينة سوف تخضع لفحص فني شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.

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