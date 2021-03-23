نجاح عمليتي تركيب صمامي أورطي بالقسطرة بـ سعود الطبية

المواطن - الرياض

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في مركز صحة القلب في إجراء عمليتي تركيب صمامي أورطي عن طريق القسطرة لمريضتين.

وأوضحت المدينة على لسان أخصائي القسطرة القلبية عبدالرحمن المالكي أن المصابتَين تم عزلهما في مكان مخصص، حيث تم فيه تطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

خطر الجلطات الدماغية

وأضاف بأن إحدى المريضتين متقدمة في العمر وتعاني من تكلسات شديدة في الشريان الأورطي والصمام، وتلك الحالات تكون أكثر عرضة للإصابة بالتجلطات الدماغية أثناء العملية لذلك، تم استخدام جهاز الحماية من التجلطات الدماغية لأول مرة على مستوى مراكز القلب بالوزارة.

تحسن حالة المرضى

وأشار المالكي إلى أن المرضتين بحالة صحية جيدة وتستعدان للخروج بعد إكمال الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن مركز صحة القلب أجرى العديد من الحالات المعقدة منذ تدشينه ويقدم أحدث الخدمات في مجال القسطرة القلبية ويوفر فحوص المجهودات، بالإضافة إلى قسم تداخلي وعيادات خارجية مختصة ومعمل للقسطرة يضم جميع المواصفات المتطورة لإجراء العمليات التداخلية.

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