نزيف النقاط يضع مدرب مانشستر يونايتد بمرمى الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

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هاجمت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير وذلك بسبب نزيف النقاط التي يُعاني منه الفريق، وكان آخره التعادل أمس الأربعاء مع كريستال بالاس بدون أهداف.

وانتقدت جماهير اليونايتد، المدرب سولشاير، وذلك بسبب طريقة إدارته للمباريات إضافة لعدم اعتماده على بعض اللاعبين مثل الهولندي دوني فان دي بيك.

مدرب مانشستر يونايتد يُحبط عشاق الفريق

وطالبت فئة أخرى، من جماهير الشياطين الحمر، إدارة النادي بإقالة سولشاير الذي أحبطهم، بعدما أصبح يُصارع بالمركز الثاني والثالث في الدوري الإنجليزي تاركًا مقدمة جدول الترتيب، بسبب نزيف النقاط الذي عانى منه الفريق مؤخرًا بعدما كان متصدرًا للدوري الإنجليزي بفارق وصل إلى 7 نقاط عن نادي مانشستر سيتي.

ملخص مباراة اليونايتد وكريستال بالاس

وظهر فريق مان يونايتد بشكل باهت للغاية ضد كريستال بالاس، حيث لم ينجح في استثمار الفرص التي أُتيحت له.

وأيضًا حاول فريق كريستال بالاس خلال فترة وأخرى بالشوط الأول، إحراز الهدف الأول في شباك اليونايتد ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر لاعبو مانشستر يونايتد أيضًا في إهدار الفرص ليخسر الشياطين الحمر نقطتين في غاية الأهمية، من أجل الانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد اليونايتد 51 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد كريستال بالاس 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقبل مباراة اليونايتد وكريستال بالاس، انتهت مباراة بيرنلي ضد ليستر سيتي، بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

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