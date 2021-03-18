نصائح لتجاوز متاعب الحمل في الشهور الثلاثة الأولى

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، النساء الحوامل في الشهور الثلاثة الأولى بتجنب تناول بعض الأطعمة ومنها اللحوم المصنعة مثل: اللانشون، والبسطرمة، السلامي، والببروني، والروست بيف، والهوت دوج، والبرجر، وأيضًا الأسماك التي تحتوي على نسب عالية من الزئبق مثل سمكة أبو سيف، وسمك الماكريل؛ لأن الزئبق يؤثر في نمو الجهاز العصبي للجنين، والأطعمة المالحة ومنها المخللات؛ لأن زيادة الملح يضر الجسم ، والمشروبات الغازية المعلبة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، ومشروبات الكافيين، وخصوصًا الشاي والقهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية؛ لأن النسبة العالية من الكافيين خلال الحمل يؤثر في نمو الجهاز العصبي للجنين.

تحفيز خلايا الدم:

وأكدت في تصريحات إلى “المواطن“، أن أكثر الحوامل يتعرضن في بداية الحمل إلى نقص حمض الفوليك أو الحديد أو الفيتامينات، وهذا ما يدعو إلى وصفها عبر الأدوية، فحمض الفوليك هو أحد مجموعات فيتامين ب وهو مهم في تحفيز عملية تكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج الإشارات الكيميائية في الجهاز العصبي، ونقصه لدى الحامل قد يسبب لها العديد من المشاكل الصحية، ومنها فقر الدم المرتبط بنقصه، كما أن نقصه يرتبط ببعض المشاكل الخلقية المتعلقة بتطور الجنين ونموه؛ لذا تنصح المرأة الحامل بتناوله بكميات كافية خلال الفترة التحضيرية للحمل والأشهر الثلاث الأولى بشكل خاص.

أهمية مكملات الحديد:

وتابعت: “أما الحديد فهو عنصر مهم يدخل في العديد من عمليات الجسم الحيوية، ومكملات الحديد مهمة بالنسبة لمعظم النساء، وكثيرًا ما يصبن النساء اللواتي يفتقرن إلى الحديد بفقر الدم الذي هو أحد أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا، ويمكن الوقاية منه من خلال تناول مكملات الحديد”.

الاهتمام بالفحوصات الطبية:

واختتمت فاطمة بالقول: “الشهور الثلاثة الأولى للحمل تعتبر إحدى المراحل الانتقالية التي تمر بها المرأة في حياتها، إذ تشعر بالعديد من القلق والتوتر؛ لذا يجب عليها الاهتمام بالفحوصات الطبية الشهرية، والتغذية السليمة، وتناول الألياف والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الطفل والجنين، بالإضافة إلى الاهتمام بتناول العصائر الطازجة والمشروبات الطبيعية، وذلك للحصول على التغذية السلمية، والابتعاد عن المواد الحافظة.

شارك الخبر







شارك الخبر