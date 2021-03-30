نصائح مهمة يفضل اتباعها عند تخزين العسل

المواطن - الرياض

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 10 نصائح يُفضل اتباعها عند تخزين العسل، مبيّنة أن الطريقة التي يمكن من خلالها التأكد من جودة العسل تتم عن طريق التحاليل المخبرية المتقدمة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن هناك طرقًا تقليدية للتأكد من جودة العسل مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه، لكنها اجتهادات شخصية غير مثبتة وغير مبنية على أسس علمية.

3 طرق للتأكد من جودة العسل

وأضافت أنه يمكن التأكد من جودة العسل بـ 3 طرق؛ وهي الكشف عن محتوى “الهيدروكسي ميثيل فورفورال” الذي يعتبر مؤشرًا على حفظ العسل وتخزينه تحت ظروف مناسبة، أو الكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشرًا على الغش في العسل، أو اختبار تقدير فاعلية إنزيم “الدياستيز”.

وأشارت إلى أنه عند تخزين العسل، يجب أن يخزن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وأن يحفظ في عبوته الأصلية أو في وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء.

تجنب تبريد العسل لمنع تصلبه

وشددت على ضرورة تجنب تبريد العسل لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام، وتجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدام ملعقة جافة عند استخراجه، لافتة إلى وجود احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، لكن ذلك ليس مؤشرًا على فساده أو ضرره.

وتابعت الغذاء والدواء أن العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع، وقد تساهم الحرارة المنخفضة أثناء التخزين في تبلوره، كما يمكن إعادته عن التبلور إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في حمام دافئ، مؤكدة تجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في المايكروويف.

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