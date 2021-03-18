نصيحة ذهبية من رئيس اللجنة الطبية لأندية دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

وجه صالح الحارثي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نصيحة ذهبية لأندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال الحارثي في تصريحات لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية: “أطلب من الأندية السعودية تحفيز لاعبيها لتلقي لقاح كورونا خلال فترة توقف الدوري، وسيلزم جميع اللاعبين الأجانب الدوليين القادمين من مشاركة منتخباتهم بلدانهم بإجراء فحص كورونا قبل العودة الى السعودية”.

اللاعبون الدوليون سيخضعون لحجر مدته أسبوع:

وتابع رئيس اللجنة الطبية: “حتى لو مر في رحلة توقف في الدول المحددة في القائمة سيلزم اللاعب الأجنبي بحجر لمدة 7 أيام”.

صدمة تُهدد أندية دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الـ25:

وواصل صالح الحارثي قائلًا: “إذا وصل اللاعبون الدوليون الأجانب المشاركون مع منتخبات بلدانهم في آخر أيام “فيفا” نهاية مارس لن يتمكنوا من المشاركة في الجولة الـ25 من الدوري السعودي”.

وتابع الحارثي: “البروتوكول الصحي المعدل ينص على أي لاعب يمر بالدول المحددة في القائمة يدخل حجر لمدة 7 أيام ويجري فحص كورونا في اليوم السادس”.

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