نصيحة لـ مؤمنة تكشف بديل فلادان في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

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خيب النادي الأهلي آمال جماهيره أمس السبت، وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك بثلاثية مقابل هدف.

وأصبح مصير المدرب فلادان ميلويفيتش مهددًا بالإقالة؛ بسبب خسارة الراقي في آخر 3 جولات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقدان الفرصة بنسبة كبيرة في المنافسة على اللقب بالموسم الحالي.

جستنيه يُحدد بديل مدرب الأهلي:

ووجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه نصيحة ذهبية لـ عبدالإله مؤمنة رئيس النادي وذلك بعد الخسارة من ضمك قائلًا له: “نصيحة لـ مؤمنة، خدها مني وريح دماغك، مشكلة الراقي في مدربه، لم يستقر على تشكيلة واحدة، في خط الدفاع كل مباراة بتشكيلة، وأفقد اللاعبين الثقة في أنفسهم، مما أثر أيضًا على العويس وثقته في نفسه، البديل الأفضل صالح المحمدي، لو تم أخذ موافقة اتحاد القدم مع موافقة المحمدي”.

تعليق ساخر من حساب ضمك:

وفي وقت سابق، أطلق حساب نادي ضمك في “تويتر” تعليقًا مثيرًا، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي مساء أمس.

ونشر حساب فارس الجنوب صورًا من المباراة معلقًا عليها: “فعلناها مرة أخرى، وهدمنا أبواب القلعة”.

وكرر فارس الجنوب، فوزه على الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، وذلك بعد الفوز في الدور الأول يوم 5 ديسمبر الماضي على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المحالة، ثم الفوز أمس على الراقي مرة أخرى في مكة المكرمة بثلاثية لهدف.

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