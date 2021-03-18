نقل مباراة العين الإماراتي وفولاذ الإيراني إلى الرياض

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس نقل مباراة العين الإماراتي ضد فولاذ الإيراني إلى الرياض لتُقام يوم 11 أبريل المقبل ضمن مباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وستُقام المباراة يوم 11 أبريل بدلًا من السابع من أبريل، حيث كان من المقرر إقامتها في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في دولة الإمارات، لكن تم نقلها إلى الرياض.

النصر ينتظر الفائز من العين الإماراتي وفولاذ

والفائز من فريقي العين وفولاذ، سينضم لفرق المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية التي تضم كلاًّ من النصر والسد القطري والوحدات الأردني، حيث تُقام مباريات هذه المجموعة بالرياض خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل.

وقبل نقل مباراة العين الإماراتي وفريق فولاذ، كان الاتحاد الآسيوي أعلن عن انسحاب فريق جيانغسو الصيني من بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2021.

جيانغسو الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن انسحاب جيانغسو أدى إلى إلغاء مباراة الدور التمهيدي بين فريقي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي، التي كان مقرراً إقامتها يوم 14 أبريل المقبل.

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