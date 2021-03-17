نور الرياض تنطلق غدًا بمشاركة 60 فناناً من 20 دولة

المواطن - واس

تنطلق غداً احتفالية “نور الرياض” التي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين .

17 يومًا:

وتمثل الاحتفالية -التي تستمر على مدى 17 يوماً حتى 3 أبريل 2021م- أولى مبادرات برنامج “الرياض آرت” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في 19 مارس 2019م بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله- بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة .

60 عملاً فنياً:

وتشتمل احتفالية “نور الرياض” على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع .

وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – سيقام ضمن “احتفالية نور الرياض” معرض “نور على نور” الذي يعدّ أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم، ويستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداءً من 18 مارس حتى 12 يونيو 2021م، ويتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء، وينقسم إلى أربعة أجنحة هي: جناح إدراك الضوء، وجناح تجربة الضوء، وجناح انعكاس الضوء، وجناح بيئة الضوء، حيث يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة .

270 نشاطاً:

ويصاحب المعرض 270 نشاطاً تتوزع بين ورش العمل وجلسات النقاش والجولات والعروض وبرامج التطوع والفعاليات السينمائية والموسيقية والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، تتاح عبر منصات افتراضية عبر شبكة الإنترنت، وفي مواقع الاحتفالية المنتشرة في أرجاء المدينة .

الرياض آرت:

يشار إلى أن احتفالية “نور الرياض” تمثل باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف “رؤية المملكة 2030″، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم .

وقد تمت جدولة أنشطة وبرامج “احتفالية نور الرياض” وتوزيعها على جميع أنحاء مدينة الرياض من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، كما أتيح الحصول على برنامج الاحتفالية عبر موقعها الإلكتروني: هنا.

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