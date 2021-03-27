نور الرياض تواكب ساعة الأرض بإطفاء أنوارها

المواطن - واس

واكبت احتفالات نور الرياض “ساعة الأرض” عندما أطفأت أنوار أعمالها الفنية البالغ عددها 63 عملاً فنيًا، وذلك لرفع الوعي بضرورة تضامن الجميع في حماية البيئة.

الاستدامة البيئية

ويقدم احتفال نور الرياض وبالتزامن مع هذا الحدث مجموعة من البرامج والعديد من الأعمال الفنية التي تدور حول الاستدامة البيئية من خلال مناقشة أعمال الفنانين المشاركين مثل عمل الفنان الهولندي دان روزيجارد “الطبيعة المتوهجة” والذي يقدم تجربة تفاعلية غامضة تتعمق في الجوانب الفريدة للكائنات الحية الدقيقة التي يبلغ عمرها 700 مليون سنة والتي تضاء عند اللمس.

بذور الأرض

فيما يتمحور عمل الفنان السعودي أيمن زيداني “بذور الأرض” حول ديناميكية العلاقات البشرية وغير البشرية التي تواجه مستقبل الأرض، ويمزج عمله الفني بين الحقائق والسرد الخيالي.

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