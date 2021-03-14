هؤلاء أكثر تعرضًا للمشاكل الصحية بسبب العواصف الغبارية

المواطن- محمد داوود- جدة

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نصح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، بضرورة الانتباه في حالات الغبار من ظهور أعراض حساسية الجيوب الأنفية والتهابات الجهاز التنفسي، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

استنشاق جزيئات الغبار

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، يجب على مرضى حساسية الأنف تغطية الأنف والفم بالكمامة الصحية عند الخروج أو التعرض للأجواء المغبرة، وذلك للحد من استنشاق جزيئات الغبار، وعند قيادة السيارة أثناء الغبار يجب إغلاق النوافذ، واستخدام تكييف الهواء بدلًا من الهواء الخارجي.

الفئات الأكثر تضررًا

ولفت إلى أن استنشاق الغبار أثناء الرياح الرملية يؤدي إلى أضرار صحية عند معظم الأشخاص، ولكن هناك فئات هم أكثر عرضة عن غيرهم للتضرر من العاصفة الغبارية ومنهم الرضع وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حساسية الجيوب الأنفية، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو (حساسية الصدر) والانسداد الرئوي المزمن، ومرضى القلب والأشخاص الذين يعانون من حساسية العيون أو أمراض العيون الأخرى.

التوجه لأقرب مستشفى

ودعا الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الحساسية مثل تدميع العينين والسعال ونوبات الربو أو ظهور صوت أزيز عند التنفس، بالتوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية، أما الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وصعوبات حادة في التنفس، فذلك يعني تعرضهم للإصابة بالتهاب رئوي، ولذلك يجب عليهم التوجه إلى قسم الطوارئ.

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