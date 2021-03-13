هدفا كريم بنزيمة يُنقذان ريال مدريد من فخ إلتشي

المواطن - محمد سمعه

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد من عبور فخ إلتشي، بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

أحداث الشوط الأول من لقاء الريال ضد إلتشي:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الريال، في الشوط الأول لكنه لم يُسفر عن أي أهداف، بجانب أن إلتشي حاول مباغتة الريال في أكثر من مناسبة بالشوط الأول، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق إلتشي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بيدرو كالفو بالدقيقة الحادية والستين من عمر المباراة.

هدفا كريم بنزيمة يُعيدان ريال مدريد للوصافة:

قاتل فريق ريال مدريد من أجل إضافة هدف التعادل، حيث نجح الفرنسي كريم بنزيمة في إحراز هدف التعادل للريال بالدقيقة الثالثة والسبعين.

وحاول فريق إلتشي، الحفاظ على شباكه من هدف ثان، ليخرج بالمباراة إلى نقطة التعادل، ولكن دون جدوى، حيث نجح بنزيمة في إضافة هدفه الثاني وثاني أهداف الريال بالدقيقة التسعين من تصويبة يسارية قوية، ليفوز الريال بنتيجة هدفين لهدف.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز والوصول إلى النقطة رقم 57 في المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد ويتواجد برشلونة بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة، أما رصيد إلتشي فتجمد عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

ويستعد الريال هذا الأسبوع لمواجهة فريق أتالانتا الإيطالي في إياب دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الريال بهدف دون مقابل.

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