هدف يدعو للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية لبرنامج “دروب-إن”

المواطن - الرياض

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جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعوته للباحثين والباحثات عن عمل، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج “دروب- إن” عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب“.

ويشتمل برنامج “دروب-إن”، على 16 ألف دورة تدريبية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

منصة عالمية للتدريب الإلكتروني

ويقدم “هدف” ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني ” دروب “، الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر، من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob- in/ .

وتشتمل الدورات على 14 مجالاً منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من:LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.

احتياجات سوق العمل

يذكر أن برنامج “دروب ــ إنْ”، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل ، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

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