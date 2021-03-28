هدف : 5 خطوات للتسجيل في برنامج وصول لدعم نقل المرأة العاملة

المواطن - الرياض

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 5 خطوات لتسجيل المشتركات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”.

وقال صندوق هدف، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن خطوات التسجيل هي:

خطوات التسجيل

– إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى بوابة (طاقات).

– التقديم من خلال الضغط على برنامج “وصول” من قائمة (برامجنا).

– تقوم المتقدمة بتحديد موقعَي المنزل والعمل، ثم الضغط على (التسجيل في البرنامج).

– سيتم تفعيل “وصول” تلقائيًّا في تطبيق أوبر أو كريم خلال 24 ساعة، وستصل رسالة إرشادية على البريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجل على طاقات.

– تقوم المتقدمة بتفعيل خدمة “وصول” عن طريق الرابط المرسل إليها من مزود الخدمة (أوبر أو كريم).

برنامج وصول

يذكر أن برنامج “وصول” هو دعم يقدِّمه صندوق “هدف” للمرآة العاملة؛ حيث يوفِّر لها وسائل نقل.

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