هل الفلفل الحار مفيد للجميع؟

المواطن- متابعة

يعرف غالبية الناس أن الفلفل الحار له فوائد عديدة منها أنه يساعد على حرق السعرات الحرارية ويفقد الوزن، ويحسّن المزاج، ومع ذلك يجب على من يعانون من أمراض معينة عدم تناوله.

فوائد الفلفل الحار

وقالت خبيرة التغذية الدكتورة أولغا كورابليوفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن 100 غرام من مسحوق الفلفل الحار تحتوي على 282 سعرة حرارية، مضيفة أن مادة الكابسيسين النشطة التي تدخل في تركيبه ترفع بعض الشيء من درجة حرارة الجسم، وتسرع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 5%، ويستمر هذا التأثير من ساعة إلى ساعتين بعد تناول الطعام.

وتابعت: يحتوي الفلفل الحار على مجموعة فيتامينات В وС، ويساعد الجسم على إنتاج الإندورفين، أي يساعد على تحسين المزاج.

أشخاص لا يجب عليهم تناول الفلفل الحار

ومع ذلك لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة والتهاب المعدة بتناوله، لأنه يفاقم حالتهم الصحية، كما أنه على من يميل جسده إلى الوذمة أو تورم الأطراف، الامتناع عن تناول الفلفل الحار؛ لأنه سيتوجب عليهم تناول كمية من السوائل أكبر من المعتاد، لتخفيف الحرقة.

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