هل تحفز الفيتامينات عملية التبويض؟ 

المواطن- محمد داوود- جدة

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نفت استشارية النساء الولادة الدكتورة فوزية حمدان، ما يتردد بشأن وجود نوع من فيتامين المكملات الغذائية يمكن شراؤه من الصيدلية يساعد على التبويض أو يحفز الحمل لدى النساء اللواتي يعانين من تأخر حدوث الحمل، مبينة أن المعلومة المتداولة غير صحيحة ولا تستند إلى أي دراسات علمية، حيث أن فيتامينات المكملات الغذائية لا تساعد على التبويض أو نمو البويضة أو تحفز الحمل لمن تأخر لديها الحمل.

عجز العناصر الغذائية:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“، إنه يجب على النساء عدم تصديق أي رسائل تتناول مواضيع سرعة إمكانية حدوث الحمل، فمثل هذه الرسائل مضللة وهدفها التسويق التجاري للمنتجات، لأن هذه المكملات توصف من قبل الأطباء لتكملة عجز بعض العناصر الغذائية في الجسم وربط ذلك بالحمل لا أساس طبي له.

مسببات تأخر الحمل:

ووجهت الدكتورة فوزية النساء بضرورة معرفة أن هناك عدة مسببات لتأخر حدوث الحمل منها بطانة الرحم المهاجرة، وانسداد قناة فالوب، ومتلازمة تكيس المبايض، كما يعد الإجهاد وزيادة الوزن أو خسارة الوزن بشكل كبير والإفراط في إنتاج ‫البرولاكتين (الهرمون المسؤول عن إنتاج حليب الأم والذي يوقف عملية ‫التبويض) من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الطمث المسبب للعقم، لذا فأن خير نصيحة هي عدم حرمان الجسم من التشخيص لمعرفة السبب ومن ثم البدء في مراحل العلاج.

نقص الفيتامينات والمعادن:

وتابعت أن المكملات الغذائية هي مستحضرات ومنتجات تكمل النظام الغذائي للشخص إذا لم يكن يحصل على كافة المواد الغذائية من طعامه سواء لعدم إقباله على تناول مختلف الأطعمة التي يأكلها أو نتيجة لخلل ما أو اضطراب في إحدى وظائف أعضاء جسده لا يمكنه من امتصاص بعض من المواد الغذائية التي يحتاجها، وهذه المكملات تحتوى على الفيتامينات والمعادن والألياف والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والمستحضرات العشبية، وتصنف كغذاء لا كدواء، وبالتالي فهي لا تخضع لشروط تصنيع الأدوية الصارمة، كما لا تمر بالفحوصات والأبحاث التي تمر بها الأدوية والتي تستغرق عادة سنوات، ووفقاً لإرشادات الأطباء، فأن المكملات ليست علاجاً للأمراض ولا بديلاً للدواء لذا فاللجوء إلى مثل هذه المكملات لابد وأن يتم تحت إشراف الطبيب.

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