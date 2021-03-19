هل تناول الأرز يوميًّا يزيد الوزن؟

المواطن- محمد داوود- جدة

يستهلك الفرد يوميًّا كميات كبيرة من الأرز، إذ لا تخلو الوجبات الرئيسية منه، ولكن هل تناول الأرز يوميًّا يمهد لزيادة الوزن، وخصوصًا أن هناك وجبات لذيذة تعد بالأرز وهي المندي، البرياني، الكبسة، والبخاري، وغيرها التي تحمل كميات كبيرة من الدهون.

منزوعة العناصر الغذائية:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد: إن الأرز يعتبر من الأغذية الأساسية التي تعتمد في الكثير من أنواع الطعام والوجبات، ولا يخلو أي بيت يوميًّا من وجبة الأرز الأبيض، إذ تزود حبات الأزر الصغيرة الجسم بالطاقة، كما توفر له العديد من العناصر الغذائية اللازمة للنمو، والأرز الأبيض هو نوع من الكربوهيدرات (النشويات) المكررة، أي منزوعة العناصر الغذائية، وهي مماثلة لتلك الموجودة في الخبز الأبيض وخبز التورتيلا ومعظم حبوب الإفطار.

فترة واحدة كافية:

وأضافت في تصريحات إلى “المواطن“، أنه يجب الحد من تناول الأرز ويكتفى بتناوله في فترة واحدة، إذ قد يتسبب في زيادة الوزن في حال إضافة أيّ نوع من الدهون المشبعة أثناء طهوه، وخصوصًا إذا كان الفرد لا يمارس أي نوع من الرياضة لحرق السعرات، فتراكم الدهون عبر الوجبات الدسمة يمهد لزيادة الوزن، ولتجنّب زيادة الوزن يمكن تناول الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض؛ لأنّه الأفضل للحدّ من زيادة الوزن، وقد تكون فوائد فقدان الوزن المحتملة هذه بسبب نوع البروتين الموجود في الأرز.

5 أنواع للأرز:

ولفتت إلى أن هناك أنواعًا عديدة للأرز وهي:

⁃ الأرز البني وهو عبارة عن أرز كامل الحبة تم إزالة قشرته الواقية الخارجية، والمعروفة باسم الهيكل.

⁃ الأرز الأسود ولونه أسود ينتقل غالبًا إلى اللون الأرجواني عند الطبخ.

⁃ الأرز الأحمر وتحتوي على مجموعة رائعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة.

⁃ الأرز البري رغم كونه من الناحية الفنية بذور لأعشاب مائية، إلا أنه يستخدم بشكل شائع في المطبخ مثل الأرز.

⁃ الأرز الأبيض وهو أرز مزال القشور والنخالة والبذور المولدة.

تقليل خطورة الأمراض:

وأكدت نجود أن اختيار نوع الأرز هو متاح للجميع، فالأبيض هو السائد في الدول العربية والآسيوية، بينما في الغرب نجدهم يفضلون الأنواع الأخرى فأصناف الرز الكاملة الحبوب تحتوي على النخالة مما يوفر المزيد من العناصر الغذائية المحددة مثل الألياف والبروتين ومضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات والمعادن، مما يفيد الصحة بعدة طرق، وقد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 البدانة وأمراض القلب، كما أن اختيار الأرز الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بدلًا من المنتجات المكررة؛ يعتبر طريقة ذكية وسهلة لتعزيز الصحة.

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