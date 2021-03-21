هل حصلت الوزارة على موافقة داعمي النصر قبل حل المجلس؟!

المواطن - مروة نبيل

حسم الإعلامي محمد الدويش الجدل المثار على حصول وزارة الرياضة على موافقة الأعضاء الداعمين في نادي النصر قبل حل مجلس الإدارة رسميًّا.

الوزارة لم تحصل على موافقة داعمي النصر:

وعلق محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خلاف ما قيل فما هو راشح أنّ وزارة الرياضة اتخذت قرارها بشأن النصر تطبيقًا للائحة، دون أخد موافقة الأعضاء الداعمين ودون التشاور معهم”.

وتابع محمد الدويش قائلًا: “القرار صدر مفاجئًا لهم مع الخطوات التي شرعوا بها مؤخرًا كالتغييرات الإدارية وتسديد الديون والرواتب والمكافآت وتجديد العقود!”.

وكان الدويش قد علق على توقيت القرار قائلًا: “حتى لو كان التوقيت غير مناسب فالفريق ينتظره كأس وآسيا واقترب من مربع الدوري إلّا أنّ تطبيق اللائحة مطلب الجميع في كل الأندية، أثق أنّ رجال النصر بقيادة سمو الداعم لن يتركوا النادي لإدارة مكلّفة أو معيّنة!”.

حل مجلس السويكت وعبدالله الدخيل رئيسًا مكلفًا:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت اليوم عن حل مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر رسميًّا، اعتبارًا من يوم غد الاثنين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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