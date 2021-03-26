هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدان في توكلنا ؟ التطبيق يجيب

المواطن - الرياض

يواصل تطبيق توكلنا إجاباته على استفسارات المواطنين، وكشف حقيقة اعتماد رخصة القيادة واستمارة السيارة كوثائق رسمية معترف بها.

رخصة القيادة واستمارة السيارة

وأكد تطبيق توكلنا عبر صفحته الرسمية على تويتر أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعدان إثباتًا رسميًا معتمدًا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، والعمل جارٍ على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين بشأن اعتماد رخصة القيادة واستمارة السيارة في منظومة توكلنا، وإن كان مقبولًا التعامل معها مثل بطاقة الأحوال.

خدمات الدفع الإلكتروني

وكشف الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله العيسى في وقت سابق، عن قرب إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني في تطبيق توكلنا.

وقال العيسى في مداخلة مع برنامج عين الخامسة على قناة الإخبارية إنه بعد ربط الهوية الوطنية بتوكلنا فإن هناك توجهًا إلى إضافة خدمة المدفوعات ضمن حزمة خدمات تهدف إلى إثراء التطبيق.

وأشار إلى أن التطبيق يعمل مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية لإضافة الوثائق الرسمية إلى التطبيق بشكل تدريجي في محفظة شاملة وكاملة تغني عن استعمال المحفظة التقليدية.

وأكد أن ذلك يأتي بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وحرصه الكامل على التكامل بين الجهات الحكومية لتسهيل حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة.

إطلاق الهوية الرقمية على تطبيق توكلنا

وكانت وزارة الداخلية أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع الهوية الرقمية عن طريق تطبيق توكلنا وتشمل (الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين)، لتمكّن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية؛ ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية وسدايا، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

إثبات رسمي معتمد

ونوّهت الوزارة إلى أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) وتُعد إثباتًا رسميًا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

وقدمت وزارة الداخلية شكرها الجزيل للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما بذلته وتبذله من جهود حثيثة في إتمام هذا المشروع، وغيره من المشاريع المشتركة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

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