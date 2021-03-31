هل يؤثر الإجهاد والإرهاق على صحة البشرة والمناعة؟

المواطن - متابعة

قد يعاني الكثير من الأشخاص تدهورًا وسوءًا في البشرة، وظهور حب الشباب، وزيادة علامات التجاعيد، وقد يقع اللوم على الإرهاق الناتج عن الجائحة الوبائية، وفقًا لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وكشفت استشارية الأمراض الجلدية بولا أوليفر أن عمليات الإغلاق المتعددة جنبًا إلى جنب مع ضغوط العمل من المنزل، والتعليم المنزلي، جميعها عوامل كانت قاسية على الصحة العقلية لمعظم الناس.

أسباب الإجهاد

وأوضحت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة علياء أحمد أن كثيرًا ما أقول للمرضى إن الإجهاد يسبب أمراضًا جلدية والأمراض الجلدية تسبب الإجهاد.

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون أمراضًا جلدية أكثر عرضة للإصابة بسوء الصحة النفسية؛ لأنهم أكثر عرضة للشعور بالحرج، أو التدهور، أو القلق، أو لديهم مشاكل في صورة الجسد أو الشعور بالعزلة الاجتماعية.

موضحة أن هذه المشاعر تؤثر على بشرتهم ويمكن أن تتحول إلى حلقة مفرغة.

تأثير هرمون الكورتيزول

وأشارت الدكتورة علياء إلى أن الدماغ يمتلك مسارًا ينشطه الإجهاد، ويؤدي إلى إفراز العديد من المواد الكيميائية والهرمونات التي تسبب الالتهاب في الجسم والجلد.

كما أن الشعور بالضيق العاطفي يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر (الكورتيزول)، المعروف بتأثيره في جهاز المناعة.

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