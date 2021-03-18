هل يؤثر لقاح كورونا على ممارسة الرياضة؟ الصحة تجيب

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن ممارسة الرياضة وباقي أنشطة الحياة بشكل طبيعي، لا يتعارض مع من تلقى لقاح كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح حساب “الصحة 937” التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه يمكنك ممارسة الرياضة، والحياة بشكل طبيعي بعد تلقي اللقاح، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

في سياق آخر، أوضحت الوزارة أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كما يمنع من أخذ اللقاح كل من: الحوامل، والأطفال.

مستجدات كورونا في السعودية

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (393) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (231) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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