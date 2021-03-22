هل يترشح صالح الأطرم لرئاسة النصر؟

المواطن - مروة نبيل

حسم صالح الأطرم موقفه من الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، بعدما قامت وزارة الرياضة بحل المجلس الحالي بقيادة صفوان السويكت.

صالح الأطرم لن يترشح لرئاسة النصر:

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “المرشح السابق الأستاذ صالح الأطرم لا يفكر نهائيًّا بالترشح لكرسي رئاسة النصر في هذه الفترة و هو خارج الحسابات لرئاسة النادي”.

وكان صالح الأطرم قد ترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر في الساعات الأخيرة من الفترة الثالثة خلال الانتخابات الماضية، والتي حسمها صفوان السويكت لصالحه في يوليو 2019، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حل إدارة السويكت والدخيل رئيسًا مكلفًا رسميًّا:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر رسميًّا، اعتبارًا من يوم الاثنين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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