هل يلتقي الميت بأقاربه الأموات بعد أن يُدفن؟ المصلح يجيب

المواطن - الرياض

أجاب الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على سؤال هل يلتقي الميت بأقاربه الأموات بعد أن يدفن؟

كلنا صائرون إلى هذا المصير

وقال الشيخ خالد المصلح: “بعض الناس إذا مات له قريب دائماً يفكر هل يدري عنا؟ هل يعلم بحالنا؟ يعني نحن كلنا صائرون إلى هذا المصير، ومنتهون إلى هذا الموضع من حال الإنسان، وإلى هذا الطور من أطوار بني آدم، لكن الشأن ليس فيما يعلمون عنا وما يكون من شأننا، الشأن أن نحسن المقدم على الله عز وجل أن نحسن العمل قبل نصير إلى ما صاروا إليه، وما أسرع ما أن نلحق بهم في الدنيا مهما طالت فهي قصيرة سريعة الترحل والزوال”.

حال الإنسان في القبر

وأضاف الشيخ المصلح: إذا وُضع الإنسان في قبره أتاه ملكان فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والميت تُرد له روحه فيسأل في قبره، ويسمع قرع نعال الذين شيعوه إذا أدبروا عنه وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.

منعمون ومعذبون في القبور

وتابع الشيخ المصلح: “ثم بعد ذلك الناس ينقسمون إلى قسمين في قبورهم “منعمون ومعذبون”.

وأما المعذبون فهؤلاء في شغل عن أن يسألوا عن أحد أو أن يطلبوا معرفة حال أحد من الناس بعد موتهم”.

أما المنعمون -نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم- فدلت عدد من الأحاديث والدلائل أنهم يسألون من جاءهم من الأرواح الطيبة المنعمة عمن خلفهم.

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