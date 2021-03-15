هل يلزم من يحمل تصريحًا دخول اختبار القيادة ؟

المواطن - الرياض

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كشف المرور السعودي، عن مدى إلزامية إجراء اختبار القيادة لمن يحمل تصريحًا مؤقتًا للقيادة كشرط للحصول على الرخصة.

وأوضح المرور عبر صفحته الرسمية على تويتر، الإجراء القانوني في حالة كان الشخص يحمل تصريح قيادة ويريد الحصول على الرخصة، أنه “تنص المادة (39) فقرة (4) من نظام المرور بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنه من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 18 فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة”.

أقسام اختبار القيادة:

يذكر أنه لابد من اجتياز اختبار قوي للحصول على رخصة القيادة، حيث يوجد أولًا اختبار خاص بإشارات المرور، ويحتوي على 20 سؤالًا متعلقين بإشارات المرور، وعلى الشخص الإجابة على 18 سؤالًا على الأقل، حتى يتم اجتياز الاختبار.

وتتمحور أسئلة الاختبار حول ثلاثة محاور، حيث إن الأسئلة تكون على كل أنواع إشارات المرور، وتلك العلامات ليست مقتصرة على العلامات المتعارف عليها في السعودية فقط، بل هي إشارات عالمية تخضع لها كل الدول في العالم.

نصائح للنجاح في اختبار القيادة:

تستطيع النجاح في اختبار إشارات المرور بسهولة والحصول على شهادة تفيد بذلك، حيث يبدأ هذا الاختبار عندما تقوم بتسليم الملف العسكري حتى يقوم بتوزيع المختبرين على الأجهزة المخصصة للاختبار.

يتم أولًا اختيار اللغة، ثم تظهر لوحة بها بيانات الشخص، عليك أن تقوم بمراجعة بياناتك كاملة والتأكد من كون البيانات سليمة، ثم ابدأ في حل الأسئلة التي تظهر أمامك على الشاشة.

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