هل ينتقل سعود عبدالحميد إلى الأهلي؟!

المواطن - مروة نبيل

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يبدو أن النادي الأهلي في طريقه لحل أزمته الدفاعية بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سعود عبدالحميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يستهدف ضم سعود عبدالحميد:

ويستهدف النادي الأهلي ضم سعود عبدالحميد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل، حيث أكدت مصادر لموقع “جول”، أن إدارة الراقي استفسرت عن موعد الفترة الحرة الذي يتيح لها الدخول في مفاوضات مباشرةً مع اللاعب.

ومن المقرر أن يدخل سعود عبدالحميد في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في شهر يوليو المقبل، ما يُسهل على الإدارة الأهلاوية التفاوض معه وضمه في الميركاتو الصيفي.

ويُقدم سعود عبدالحميد صاحب الـ21 عامًا مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث يشكل ثنائيًّا ناجحًا مع المصري الدولي أحمد حجازي، ونجح في صناعة 4 أهداف خلال مشاركته مع الاتحاد في 21 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يسعى لتدعيم دفاعه:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش من أزمة دفاعية كبيرة، الأمر الذي تسبب في خسارته لعدد من النقاط خلال العديد من المباريات السهلة في الموسم الرياضي الحالي.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد حاولت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية التفاوض مع أكثر من مدافع لضمه، وفي مقدمتهم؛ الجزائري جمال بلعمري، والمصري محمود حمدي الونش، إلا أن محاولاتها لم تنجح.

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