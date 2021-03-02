‎الرئيسية
الرياضة
هل يُعاقب نجم أبها بسبب بيتروس ؟!
بسبب تغريدته على تويتر

هل يُعاقب نجم أبها بسبب بيتروس ؟!

2021/03/02
الساعة 8:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1
طباعة
هل يُعاقب نجم أبها بسبب بيتروس ؟! بيتروس
المواطن - مروة نبيل

أكد أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن نجم نادي أبها، ساري عمرو يستحق العقوبة بسبب رسالته ضد نجم فريق النصر، البرازيلي بيتروس.

نجم أبها يُثير الجدل بشأن بيتروس

ونشر ساري عمر صورة له مع بيتروس في مباراة النصر وأبها الماضية ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعلق قائلًا: “ليتني فقشتو”، ما أثار حالة من الجدل.

وكانت مباراة النصر وأبها قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليرفع العالمي رصيده إلى 29 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأبهاوي صاحب المركز الـ14.

 

بيتروس وساري عمرو
اللاعبان في المباراة – المصدر spl

الأمير يؤكد أن اللاعب يستحق العقوبة

وعلق القانوني أحمد الأمير على تصرف نجم نادي أبها، قائلًا: “الإساءة الإعلامية من قبل اللاعبين حتى لو كانت على سبيل المزاح في حساباتهم الرسمية تستحق العقوبة من قبل لجنة الانضباط”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ما قام به لاعب أبها تجاه بيتروس يستحق العقوبة على غرار ما قام به سيلفا مع زميله في الفريق مندي”.


شارك الخبر

‎تعليق واحد

  1. فهد خالد

    طيب السؤال هل جميع اللاعبين الذين اشتكوا من بيتروس هم المخطئين وهو الصح

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :