هل يُعاقب نجم أبها بسبب بيتروس ؟!

المواطن - مروة نبيل

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أكد أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن نجم نادي أبها، ساري عمرو يستحق العقوبة بسبب رسالته ضد نجم فريق النصر، البرازيلي بيتروس.

نجم أبها يُثير الجدل بشأن بيتروس

ونشر ساري عمر صورة له مع بيتروس في مباراة النصر وأبها الماضية ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعلق قائلًا: “ليتني فقشتو”، ما أثار حالة من الجدل.

وكانت مباراة النصر وأبها قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليرفع العالمي رصيده إلى 29 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأبهاوي صاحب المركز الـ14.

الأمير يؤكد أن اللاعب يستحق العقوبة

وعلق القانوني أحمد الأمير على تصرف نجم نادي أبها، قائلًا: “الإساءة الإعلامية من قبل اللاعبين حتى لو كانت على سبيل المزاح في حساباتهم الرسمية تستحق العقوبة من قبل لجنة الانضباط”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ما قام به لاعب أبها تجاه بيتروس يستحق العقوبة على غرار ما قام به سيلفا مع زميله في الفريق مندي”.

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