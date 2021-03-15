هولندا تقرر وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

المواطن - متابعة

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قالت الحكومة الهولندية إنها قررت تعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا حتى 29 مارس على الأقل كإجراء احترازي.

وقالت الحكومة إن الإجراء، الذي يأتي عقب قرار مشابه من إيرلندا، يستند على تقارير من الدنمارك والنرويج باحتمال وجود آثار جانبية خطيرة.

وذكرت السلطات الصحية بالنرويج يوم السبت أن ثلاثة موظفين بالقطاع الصحي كانوا قد تلقوا اللقاح مؤخرًا يخضعون للعلاج في مستشفى بعد إصابتهم بنزيف وتجلط في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

إيرلندا تعلق اللقاح أيضًا

وفي وقت سابق، قررت إيرلندا أيضا تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المستجد، على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.

وأوصت لجنة التحصين الاستشارية الوطنية في إيرلندا بتعليق استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد بشكل مؤقت.

ولفتت اللجنة في بيان لها إلى أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الهيئة التنظيمية المعنية بالمنتجات الصحية في إيرلندا، في ظل تقديم وكالة الأدوية النرويجية مساء أمس تقريرًا عن أربع حالات جديدة لظهور جلطات خطيرة في دم أشخاص تلقوا جرعات من لقاح “أسترازينيكا”.

إجراء احترازي

وأشار نائب كبير المسؤولين الصحيين في إيرلندا، رونان غلين، إلى أن الإجراء يحمل طابعًا احترازيًا، لافتًا إلى عدم اكتشاف أي صلة حتى الآن بين اللقاح والجلطات.

وعلق عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح “أسترازينيكا” بشكل احترازي على خلفية تقارير عن جلطات تسببت في وفيات عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأعربت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا عن دعمها للقاح، واصفة إياه بـ”الرائع”.

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