هيئة الأوقاف تطلب مرئيات العموم حول تنظيم القطاع الوقفي وأعمال النظّار

المواطن - الرياض

طرحت الهيئة العامة لـ الأوقاف، أمس الاثنين 16 شعبان 1442هـ، مسودتي مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف ومشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة؛ بهدف عرضها للعموم لإبداء المرئيات والمقترحات، مستهدفة المهتمين والعاملين بالقطاع الوقفي بشكل خاص.

حوكمة الأوقاف:

ويهدف مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف الى حثّ الكيانات الوقفية على التحوّل نحو المؤسسية، عبر تحفيز الكيانات على تطبيق أفضل معايير وممارسات الحوكمة، فيما تتضمن لائحة أعمال النظارة عددًا من الضوابط التنظيمية لأعمال نظارة الأوقاف، والتي تتناول أهم أعمال النظارة التي تبدأ بالتوثيق والتسجيل، مرورًا بواجبات الالتزام بشرط الواقف والقيام على شؤون الوقف واستثماره وصرف غلته، والامتثال للأنظمة واللوائح السارية وذات العلاقة، كما تتضمن اللائحة آليات الإشراف والرقابة التي توضح المخالفات المترتبة على عدم الالتزام باللائحة والعقوبات على المخالفين.

الوثائق التنظيمية:

كما تهدف الوثائق التنظيمية المطروحة إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته؛ وذلك من خلال تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف وإقرار مبادئ الحوكمة الرشيدة للكيانات الوقفية، لتتحقق بذلك إحدى أهم الركائز المنبثقة عن إستراتيجية الهيئة والمتمثلة في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف.

ويمكن للعموم والمهتمين والعاملين في القطاع الوقفي الاطلاع على المسودة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك في موعد أقصاه 23 إبريل 2021.

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