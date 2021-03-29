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هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80%
ستتجه لمنطقة البحيرات للفحص الفني بعد اكتمال تعويمها

هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80%

2021/03/29
الساعة 9:29 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80%
المواطن - متابعة

أكدت هيئة قناة السويس، صباح اليوم الاثنين، أنه تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80%.

وقالت الهيئة، إن السفينة ستتجه لمنطقة البحيرات للفحص الفني بعد اكتمال تعويمها.

استئناف مناورات التعويم

وتابعت هيئة قناة السويس أنه سيتم استئناف المناورات مرة أخرى بعد ساعات لتعديل مسار السفينة بالكامل، موضحة أن استئناف المناورات مرة أخرى سيتم مع ارتفاع منسوب المياه.

هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80% - المواطن

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة المالكة للسفينة: أن “إيفر غيفن” استدارت ولكن لم يتم تعويمها بعد.

مؤخرة السفينة تبتعد عن الشاطئ

في سياق متصل، أكدت هيئة قناة السويس أن مؤخرة السفينة إيفر غيفن تبتعد عن الشاطئ الآن بأكثر من 100 متر، مضيفة سنعمل على تعديل مسار السفينة بالكامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

وتابعت هيئة قناة السويس أن استئناف الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة بالكامل، مشيرة إلى أن مقدمة السفينة “إيفر غيفن” قد تكون تضررت نتيجة اصطدامها بالشاطئ.

السفينة الجانحة هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80% - المواطن هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80% - المواطن هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80% - المواطن

 


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