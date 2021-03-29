هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80%

المواطن - متابعة

أكدت هيئة قناة السويس، صباح اليوم الاثنين، أنه تم تعديل مسار السفينة الجانحة إيفر غيفن بنسبة 80%.

وقالت الهيئة، إن السفينة ستتجه لمنطقة البحيرات للفحص الفني بعد اكتمال تعويمها.

مراسل #العربية من بورسعيد تامر نصرت: نحو 400 سفينة تنتظر دورها في عبور قناة السويس.. والسلطات المصرية تحدد أولوية المرور حسب نوعية البضائع pic.twitter.com/YnXpX0XDuI — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) March 29, 2021

استئناف مناورات التعويم

وتابعت هيئة قناة السويس أنه سيتم استئناف المناورات مرة أخرى بعد ساعات لتعديل مسار السفينة بالكامل، موضحة أن استئناف المناورات مرة أخرى سيتم مع ارتفاع منسوب المياه.

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة المالكة للسفينة: أن “إيفر غيفن” استدارت ولكن لم يتم تعويمها بعد.

مؤخرة السفينة تبتعد عن الشاطئ

في سياق متصل، أكدت هيئة قناة السويس أن مؤخرة السفينة إيفر غيفن تبتعد عن الشاطئ الآن بأكثر من 100 متر، مضيفة سنعمل على تعديل مسار السفينة بالكامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

وتابعت هيئة قناة السويس أن استئناف الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة بالكامل، مشيرة إلى أن مقدمة السفينة “إيفر غيفن” قد تكون تضررت نتيجة اصطدامها بالشاطئ.

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