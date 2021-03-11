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واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس
يمكن انتظار التأشيرات عام أو أكثر

واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس

2021/03/11
الساعة 12:30 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس علم الولايات المتحدة وروسيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال القنصل الروسي، ألكسندر زاخاروف، إن واشنطن لا تماطل في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس الجدد فحسب، بل وترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الحاليين.

وأضاف زاخاروف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية: تعمل القنصلية العامة الروسية في هيوستن، منذ عدة سنوات، بطاقم عمل غير مكتمل، بسبب سياسة التأشيرات الصارمة من جانب السلطات الأمريكية، وبات معتادًا انتظار التأشيرات لمدة عام أو أكثر، وخلال ذلك تبقى النتيجة غير مضمونة.

واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس
علم روسيا

تصرفات واشنطن سلبية

وأشار زاخاروف، إلى أن هذه التصرفات من الجانب الأمريكي، تؤثر بشكل سلبي على فعالية عمل القنصلية الروسية.

قال القنصل: أكثر ما يثير القلق، هو أن الدولة المضيفة حاليًا لا تؤخر إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الجدد، بل وترفض أيضًا تجديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وإذا اضطر أي منهم لزيارة روسيا بمهمة عمل أو لأسباب شخصية، فلن يتمكن من العودة إلى أمريكا.

واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس
القنصلية الروسية

روسيا تأمل عودة المفاوضات البناءة

وأكد زاخاروف، أن القنصلية العامة الروسية تأمل، في أن يعيد الجانب الأمريكي النظر في موقفه، ويعود إلى المفاوضات البناءة بشأن قضايا التأشيرات.

في أوائل سبتمبر 2017، تم بطلب من الخارجية الأمريكية تسليم كل من: مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، مقرات البعثة التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك إلى الجانب الأمريكي.

بعد ذلك تم بطلب من السلطات الأمريكية، إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.

واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس
القنصلية الروسية


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