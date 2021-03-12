واشنطن: لن نعرض أي مبادرات أو حوافز على إيران

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

أكدت الولايات المتحدة اليوم مجددًا أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

لا لأي مبادرات أو حوافز

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: “لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض، وفقًا لـ”رويترز”.

الالتزام بالاتفاق النووي

وأضاف برايس “إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا سنعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن”.

شارك الخبر







شارك الخبر