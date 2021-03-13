والد عروس يفاجئ الجميع ويعلن زواج ابنته في حفل ملكتها بتبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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في موقف ينم عن الشهامة وعدم التّكلف، تفاجأ الشاب ياسر عبدربه بن رويحل السحيمي البلوي أثناء حفل ملكته في تبوك، بقيام والد العروس الشيخ عودة محمد بن رويحل بمفاجأة الحضور بأن هذه الليلة ليست ملكة فقط بل أعلن عن زواجهما في موقف تفاجأ منه العريس وأهله وكذلك العروس وأسرتها.

مفاجأة للجميع:

وقال سعد عودة شقيق العروس إن إعلان والده كان مفاجئًا للحضور جميعًا، مبينًا أن والده أعلن ذلك تأسيًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال “أكثرهن بركة أقلهن مؤونة” وكذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وكذلك بهدف التخفيف عن العريس مصاريف الزواج والاستفادة من ذلك لبناء حياتهم المُستقبلية.

وبارك الحضور هذه الخطوة من والد العروس، داعين الجميع إلى التأسي بهذا الموقف النبيل وللتخفيف من المصاريف الباهظة التي بالعادة تُصاحب حفلات الزواج.

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