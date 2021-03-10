ورد الأقحوان يزين نفود المعيزيلة جنوب رفحاء

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

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تزين نفود المعيزيلة، 90 كيلو جنوب رفحاء، بورد الأقحوان مشكلًا مساحة واسعة من البساط الأبيض الذي يبهر الناظرين مع بداية فصل الربيع.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية بشكل عام، ومحافظة رفحاء وضواحيها بشكل خاص، ربيعًا خلابًا جلب أعدادًا كبيرة من الزوار وهواة طلعات البر حيث؛ ساهم في نمو الحركة التجارية بالمنطقة.

الأقحوان:

الأقحوان اسمه العلمي: Chrysanthemum، وهو جنس نباتي ينتمي إلى من الفصيلة النجمية. يضم حوالي 30 نوعًا من نباتات الزينة ذات الأهمية الاقتصادية.

وهو نبات من فصيلة المركبات، وهي عشبة يبلغ ارتفاعها (50- 120 سم) لها ساق مضلعة عارية وقليلة الفروع، والأوراق مجنحة ومسننة وتفوح منها رائحة تشبه رائحة الكافور عند هرسها، وأما الأزهار فمستديرة في وسطها رأس نصف كروي أصفر اللون يتكون من زيت طيار، ومواد مرة.

وحين يُزهر الأقحوان، تُجفّف أوراقه بهدف استخراج عنصر معروف بمزاياه الملطِّفة؛ لأنه غنيّ طبيعيًّا بمادة الستيرول النباتية، ومركّبات نباتية قريبة من الكوليسترول الموجود في الجسم تتدخّل مباشرةً في عمليّة الدفاع عن البشرة عبر تنظيم آليات الالتهاب.

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