ورطة في الأهلي بعد تعيين يوسف عنبر مدربًا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال النادي الأهلي يتلقى الصدمات تلو الآخرى، وذلك بعد تعرضه لخمس هزائم متتالية كان آخرها ضد نادي الفتح يوم السبت الماضي.

وبسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول، قرر مجلس إدارة الراقي تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر خلفًا للمدرب المُقال فلادان ميلويفيتش.

سبب عدم قدرة يوسف عنبر على تدريب الأهلي

وكشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي أن الراقي لم يتلقى حتى الآن موافقة اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتدريب يوسف عنبر للراقي، كذلك أشار إلى أنه من المتوقع الرفض رسميًا، مما يعني أن عنبر لن يكون بإمكانه تدريب الراقي فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر” إلى أنه سيتم فتح ملفات عدة للبحث عن مدرب آخر يقود الأهلي خلال الساعات المقبلة.

ولن يُسمح لـ يوسف عنبر بإصدار بطاقة مدرب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ كونه كان مدربًا سابقًا لنادي البكيرية بالموسم الحالي وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

عنبر مدرب الأهلي المؤقت – المصدر @ALAHLI_FC

عنبر قاد البكيرية قبل تفكير الأهلي في ضمه

وأشارت الصحيفة إلى أن عنبر لن يقود الأهلي من الملعب ولن يدخل مع الفريق إلى الملعب لأنه قاد البكيرية بالموسم الحالي، وبالتالي غير مسموح له بقيادة فريقين في نفس الموسم.

هذا التخبط قد يؤثر بالسلب على لاعبي الراقي، الذين يسعون إلى تحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من الموسم من أجل ضمان التأهل الآسيوي للموسم المقبل.

وبسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول، قرر مجلس إدارة الراقي تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر خلفًا للمدرب المُقال فلادان ميلويفيتش.

سبب عدم قدرة يوسف عنبر على تدريب الأهلي

وكشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي أن الراقي لم يتلقَّ حتى الآن موافقة اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتدريب يوسف عنبر للراقي، كذلك أشار إلى أنه من المتوقع الرفض رسميًا، مما يعني أن عنبر لن يكون بإمكانه تدريب الراقي فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر” إلى أنه سيتم فتح ملفات عدة للبحث عن مدرب آخر يقود الأهلي خلال الساعات المقبلة.

ولن يُسمح لـ يوسف عنبر بإصدار بطاقة مدرب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ كونه كان مدربًا سابقًا لنادي البكيرية بالموسم الحالي وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

عنبر قاد البكيرية قبل تفكير الأهلي في ضمه

وأشارت الصحيفة إلى أن عنبر لن يقود الأهلي من الملعب ولن يدخل مع الفريق إلى الملعب لأنه قاد البكيرية بالموسم الحالي، وبالتالي غير مسموح له بقيادة فريقين في نفس الموسم.

هذا التخبط قد يؤثر بالسلب على لاعبي الراقي، الذين يسعون إلى تحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من الموسم من أجل ضمان التأهل الآسيوي للموسم المقبل.

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