وزارة الرياضة تسمح بحضور الجماهير للملاعب بلقاء السعودية وفلسطين وعودتهم بدءًا من 5 شوال

المواطن - محمد سمعه

أعلنت وزارة الرياضة قبل قليل عن السماح للجماهير المحصنين بحضور مباراة السعودية وفلسطين غدًا الثلاثاء بنسبة 40%.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40% في المباريات المقبلة بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو حيث سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في لقاء السعودية وفلسطين.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر باسم “محصن” مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وستقام مباراة السعودية وفلسطين غدًا على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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