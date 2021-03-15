وزارة الرياضة تُحدد متطلبات إصدار الكفاءة المالية لأندية دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية، القادمة، لأندية كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة في السداد حتى 30 أبريل المقبل.

وأوضحت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن: (ذمم دائنة “اللاعبين والمدربين والموظفين والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية)، علی أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى، شريطة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة، مع الأخذ بالاعتبار توقيت كل فئة على حدة.

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