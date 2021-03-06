وزارة الرياضة تُعزي أسرة الدراج رياض الشمري في وفاته

المواطن - محمد سمعه

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قدمت وزارة الرياضة واجب العزاء لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي وافته المنية إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن قبل قليل عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أعلن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في رالي الشرقية، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته قبل قليل.

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