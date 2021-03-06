‎الرئيسية
الرياضة
وزارة الرياضة تُعزي أسرة الدراج رياض الشمري في وفاته
تعرض لحادث بالمرحلة الأخيرة من رالي الشرقية

وزارة الرياضة تُعزي أسرة الدراج رياض الشمري في وفاته

2021/03/06
الساعة 2:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
وزارة الرياضة تُعزي أسرة الدراج رياض الشمري في وفاته الراحل رياض الشمري
المواطن - محمد سمعه

قدمت وزارة الرياضة واجب العزاء لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي وافته المنية إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن قبل قليل عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أعلن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في رالي الشرقية، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته قبل قليل.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :