وزارة الرياضة: لا علاقة لنا بالاستغناء عن أي مسؤول في النصر

المواطن - محمد سمعه

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أكد رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات أن الوزارة لا علاقة لها بالاستغناء عن أي مسؤول في النصر، وذلك بعد بيان النادي الذي أعلن فيه عصر أمس الخميس، استقالة عبدالله الدخيل من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي.

د. رجاء الله السلمي للديوانية:

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لم يصدر أي توجيه بالاستغناء عن أي مسؤول في #النصر، هذا شأن داخلي ولا علاقة للوزارة بذلك.#الديوانيه pic.twitter.com/Ksc4ltTmBK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 4, 2021

وقال السلمي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية: ” الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والوزارة لم يصدرا أي توجيه بالاستغناء عن أي مسؤول في أصفر العاصمة، هذا شأن داخلي للنادي، ولا علاقة للوزارة بذلك”.

التغييرات الإدارية شأن يخص الأندية

وتابع السلمي: ” الوزارة فقط تضع لوائح وشروط تتبعها الأندية، وعلى الأندية تحقيق هذه الشروط والمتطلبات، أما إقالة أو استقالة أي إداري في أي ناد، هو أمر يعود للنادي ولمجلس إدارته، والوزارة ليست معنية بهذا الأمر”.

نص بيان النصر

وكانت إدارة النصر أصدرت، بيانًا رسميًا عصر أمس الخميس، أُعلن من خلاله قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور عبدالله الدخيل.

وجاء في البيان: “تماشيًا مع المرحلة التي تعيشها رياضة السعودية من عمل مؤسسي مستدام، ولتطوير العمل في النادي قرر مجلس إدارة النادي إجراء بعض التعديلات الإدارية، واستقطاب كفاءات تدعم توجه المجلس بالنهوض بالعمل الإداري للتوافق مع أهداف وزارة الرياضة”.

وتابع البيان: “بناءً عليه تقرر تعيين نواف النهاري مديرًا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية”.

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