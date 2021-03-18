وزيرة الدفاع الفرنسية: تركيا تزعزع استقرار المتوسط

المواطن - متابعة

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن تركيا تزعزع استقرار المتوسط، وتمارس سياسية خارجية عدوانية.

وأشارت بارلي إلى أن تركيا تسعى إلى فرض نفسها بالقوة في ليبيا وكاراباخ، كما أنها قدَّمت دعمًا حاسمًا لأذربيجان ضد أرمينيا.

وكانت العلاقات بين تركيا وفرنسا تأزمت خلال الأشهر الأخيرة بسبب أكثر من ملف أهمها النزاع التركي اليوناني حول ترسيم الحدود البحرية، حيث تؤيد باريس مطالب اليونان وتدعمها بقوة.

كما ظهر الخلاف جليًّا بين الدولتين في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، حيث كانت فرنسا تطالب بالاعتراف باستقلال إقليم قره باغ، فيما دعمت تركيا بشدة أذربيجان في هذا الملف.

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